Сертифікація залізничної продукції в Україні переходить на нову модель

В Україні продовжує розвиватися система сертифікації залізничної продукції відповідно до нових технічних регламентів. До переліку акредитованих органів з оцінки відповідності приєднався "Дніпровський експертно-технічний центр".

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

Ринок сертифікації залізничної продукції

Дев’ятим акредитованим органом з оцінки відповідності став "Дніпровський експертно-технічний центр", про що повідомили під час наради Міністерства розвитку громад та територій України з представниками галузі.

У Мінрозвитку наголосили, що не планують обмежувати кількість органів сертифікації та очікують появи нових учасників ринку. За словами заступника міністра Олексія Балести, будь-яка організація може отримати відповідний статус після проходження акредитації в Національному агентстві з акредитації України.

У відомстві зазначають, що впровадження технічних регламентів формує новий сегмент ринку послуг, пов’язаний із сертифікацією залізничної продукції, а також процесів її виробництва, ремонту та модернізації. Незалежні акредитовані органи оцінки відповідності підтверджують виконання встановлених вимог і видають документи, необхідні для допуску продукції на ринок.

Учасники галузевої наради відзначили, що збільшення кількості сертифікаційних органів сприятиме скороченню термінів проходження процедур оцінки відповідності та зменшить навантаження на систему технічного регулювання. Водночас представники бізнесу наголосили на потребі подальшого розвитку мережі таких установ, оскільки попит на їхні послуги зростатиме разом із впровадженням нових вимог у залізничній галузі.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив новий регламент щодо управління потужностями залізничної інфраструктури, який має покращити пунктуальність, надійність та ефективність міжнародних пасажирських і вантажних перевезень. Перший оптимізований розклад руху за новою системою планують запровадити у грудні 2030 року.