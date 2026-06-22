Іран погодився допустити інспекторів МАГАТЕ після переговорів із США

Офіційний Тегеран погодився допустити на свої об'єкти інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з ядерної безпеки.

Як пише Delo.ua, із посиланням на CNN, про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції у Швейцарії, де напередодні пройшли переговори між США та Іраном щодо угоди про припинення війни.

Американський віцепрезидент підкреслив, що це рішення є важливою віхою для американського народу та першим реальним кроком на шляху до остаточного припинення іранської програми ядерної зброї.

Він додав, що сторонам вдалося домовитися про механізм продовження технічних переговорів після того, як головні переговорники залишать Швейцарію пізніше у понеділок.

"Ми заклали дуже міцний фундамент для успішної остаточної угоди. Остаточна угода - це як будинок. Ми ще не побудували цей будинок, але заклали надійний фундамент, який дасть змогу досягти позитивного результату для американського народу", - підсумував Венс.

Нагадаємо, минулого тижня Іран офіційно заявив, що суднам, які перетинають Ормузьку протоку, відтепер потрібен спеціальний дозвіл для проходження цим життєво важливим водним шляхом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.