Иран согласился допустить инспекторов МАГАТЭ после переговоров с США

Официальный Тегеран согласился допустить на свои объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на CNN, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Венс на пресс-конференции в Швейцарии, где накануне прошли переговоры между США и Ираном по соглашению о прекращении войны.

Американский вице-президент подчеркнул, что это решение является важной вехой для американского народа и первым реальным шагом на пути к окончательному прекращению иранской программы ядерного оружия.

Он добавил, что сторонам удалось договориться о механизме продолжения технических переговоров после того, как главные переговорщики покинут Швейцарию позже в понедельник.

"Мы заложили очень прочный фундамент для успешного окончательного соглашения. Окончательное соглашение - это как дом. Мы еще не построили этот дом, но заложили надежный фундамент, который позволит добиться положительного результата для американского народа", - подытожил Венс.

Напомним, на прошлой неделе Иран официально заявил, что судам, пересекающим Ормузский пролив, отныне нужно специальное разрешение для прохождения этим жизненно важным водным путем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.