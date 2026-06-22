Очередной этап "таможенного безвиза": Украина обновила транзитную систему NCTS Фаза 6

Государственная таможенная служба Украины с понедельника, 22 июня 2026 г., начала переход на обновленную версию Новой компьютеризированной транзитной системы NCTS Фаза 6. Этот шаг является частью развития электронного обмена данными между таможенными органами в рамках соглашения о "таможенном безвизе".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ДМС Орест Мандзий в авторской колонке на "Интерфакс-Украина".

"Это означает, что все этапы транзитной операции - от отправки до завершения - отражаются в системе и могут быть отслежены таможенными органами", - объяснил он.

Обновленная версия системы дает каждому государству право самостоятельно определять формат работы. Страны могут оставить подачу деклараций Т1 вместе с данными о безопасности в одном документе или потребовать две отдельные декларации в разные системы - транзитную Т1 в национальную NCTS и данные безопасности в Систему контроля импорта ЕС "ICS2".

Особенности пересечения границы зависят от выбранной страны въезда:

при транзите через Польшу и Словакию украинские перевозчики используют единую комбинированную декларацию для транзита и контроля безопасности, поскольку эти страны поддержали аналогичный подход;

при въезде в Евросоюз через Румынию, перешедшую на Фазу 6 с 25 мая 2026 года или Венгрию, которая внедрила ее с 18 января 2026 года, украинским компаниям необходимо дополнительно подавать общую декларацию въезда "ENS" в систему ICS2.

По словам главы таможни, с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита 1 октября 2022 года в стране было оформлено более 361 тысячи деклараций. В мае 2026 года зафиксирован самый высокий показатель за весь период — 18,8 тысяч оформленных документов.

Напомним, в Гостаможслужбе предупредили, что транзитные декларации, которые не будут оформлены до 10:00 22 июня, после возобновления работы придется подавать повторно уже через NCTS Фаза 6.