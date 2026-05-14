В "Дії" запустили налоговый номер и е-карту онлайн: как получить

Для увеличения лимитов необходимо подтверждение происхождения средств или факт занятия волонтерской деятельностью
Как получить РНОКПП в Дії для себя и ребенка

В Украине в приложении "Дія" запустили возможность оформления е-карты налогоплательщика онлайн — как для взрослых, так и для детей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Как получить РНОКПП в "Дії"?

"Отныне е-карту налогоплательщика можно оформить за несколько кликов в "Дії" - как для себя, так и для ребенка. Больше не нужен физический бумажный документ. Электронная карточка будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная", - подчеркнула Свириденко.

Что изменится:

  • Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом сможет заказать каждый украинец от 14 лет - самостоятельно, без необходимости посещать налоговую службу.
  • У родителей будет возможность оформить е-карту как для себя, так и получить РНОКПП и электронную карточку для ребенка до 17 лет в полностью цифровом формате. Готовый документ будет автоматически появляться в приложении.

Эта возможность также доступна для детей, которые из-за войны войны находятся за границей, благодаря системе е-Консул.

Как получить услуги в "Дії":

  • Чтобы оформить РНОКПП ребенку в приложении "Дія", нужно открыть приложение, перейти в раздел "Налоговые услуги", выбрать опцию "Налоговый номер ребенку", ввести или подтвердить контактные данные, проверить заявление и подписать его с помощью Дія. Подписи.
  • Чтобы получить е-карту налогоплательщика, необходимо зайти в "Дію", открыть раздел "Налоговые услуги", выбрать "Е-карту налогоплательщика для себя или ребенка", заполнить или подтвердить контактные данные, проверить заявление и подтвердить его Дія. Подписью.

Напомним, совместно с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди.

Автор:
Ольга Опенько