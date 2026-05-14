У "Дії" запустили податковий номер і е-картку онлайн: як отримати

В Україні в застосунку “Дія” запустили можливість оформлення е-картки платника податків онлайн - як для дорослих, так і для дітей.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як отримати РНОКПП у "Дії"?

"Відтепер е-картку платника податків можна оформити за кілька кліків у "Дії" - як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова", - наголосила Свириденко.

Що зміниться:

Електронну картку платника податків із QR-кодом зможе замовити кожен українець від 14 років - самостійно, без необхідності відвідувати податкову службу.

Батьки матимуть можливість оформити е-картку як для себе, так і отримати РНОКПП та електронну картку для дитини до 17 років у повністю цифровому форматі. Готовий документ автоматично з’являтиметься у застосунку.

Ця можливість також доступна для дітей, які через війну перебувають за кордоном, завдяки системі е-Консул.

Як отримати послуги в "Дії":

Щоб оформити РНОКПП дитині в застосунку "Дія", потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу "Податкові послуги", обрати опцію "Податковий номер дитині", ввести або підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підписати її за допомогою Дія.Підпису.

Щоб отримати е-Картку платника податків, необхідно зайти в «Дію», відкрити розділ "Податкові послуги", обрати "Е-картка платника податків для себе чи дитини", заповнити або підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підтвердити її Дія.Підписом.

Нагадаємо, спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги.