На Хмельницкой АЭС проводятся следственные действия – "Энергоатом"

25 июня на площадке Хмельницкой АЭС уполномоченными правоохранительными органами проводятся следственные действия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает «Энергоатом».

Следственные действия касаются отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы.

В "Энергоатоме" отметили, что обеспечивают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

"Действующее руководство последовательно соблюдает принципы прозрачности и подотчетности в управлении компанией, поддерживает всестороннее содействие правоохранительным органам и выступает за надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений независимо от времени их совершения", - говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии.

Ранее наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" принял ряд решений по усилению корпоративного управления, внутреннего контроля и сотрудничества с антикоррупционными органами после получения информации от НАБУ о возможных правонарушениях со стороны отдельных должностных лиц компании.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.

Министерство энергетики рассматривает два варианта достройки энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.