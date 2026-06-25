На Хмельницькій АЕС проводяться слідчі дії – "Енергоатом"

25 червня на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Енергоатом".

Зазначається, що слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки.

В "Енергоатомі" наголосили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Чинне керівництво послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення", - йдеться у заяві.

В "Енергоатомі" підкреслили, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії.

Раніше наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" ухвалила низку рішень щодо посилення корпоративного управління, внутрішнього контролю та співпраці з антикорупційними органами після отримання інформації від НАБУ про можливі правопорушення з боку окремих посадовців компанії.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Міністерство енергетики розглядає два варіанти добудови енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.