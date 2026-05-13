Сигнал НАБУ: "Енергоатом" відсторонив частину працівників через справу Єрмака

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" ухвалила низку рішень щодо посилення корпоративного управління, внутрішнього контролю та співпраці з антикорупційними органами після отримання інформації від НАБУ про можливі правопорушення з боку окремих посадовців компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Енергоатома".

Як повідомили в компанії, 8 травня Наглядова рада отримала інформацію від Національного антикорупційного бюро України, яка може свідчити про можливі кримінальні порушення в товаристві. Аналогічні сигнали також надійшли з іншого джерела.

У відповідь Наглядова рада доручила розпочати офіційне внутрішнє розслідування, а також відсторонила частину працівників від виконання обов’язків на час перевірки. Окремо ухвалено рішення про реорганізацію підрозділів, відповідальних за фізичний захист та економічну безпеку. Завершити ці зміни планують до 19 червня 2026 року.

У компанії наголосили, що підтримують повну співпрацю з антикорупційними органами та вважають прозорість і підзвітність ключовими умовами відновлення довіри до державного підприємства.

Паралельно Наглядова рада погодила запуск міжнародного пошуку нового керівництва компанії. Йдеться про добір голови правління, директора з ядерної безпеки та експлуатації, фінансового директора та інших топпосадовців. Для цього планують залучити міжнародну компанію з підбору керівників.

В Енергоатомі зазначають, що відбір має відбуватися виключно на конкурсній основі без політичного чи адміністративного втручання. У компанії пов’язують це із необхідністю збереження підтримки міжнародних партнерів та подальшим реформуванням системи корпоративного управління.

Крім того, Наглядова рада погодила проведення незалежної оцінки системи управління компанії міжнародною аудиторською або консалтинговою фірмою. Аналіз охоплюватиме відповідність стандартам ОЕСР, ISO, COSO та IPPF. Публічний звіт за результатами перевірки мають представити до кінця 2026 року.

Також компанія планує залучити незалежного зовнішнього юридичного радника для підтримки роботи Наглядової ради та її комітетів.

Окремо в Енергоатомі наголосили, що компанія забезпечує понад 55% виробництва електроенергії в Україні в умовах повномасштабної війни та продовжує роботу навіть після окупації Запорізької АЕС.

Експертка у галузі атомної енергетики Ольга Кошарна, коментуючи рішення Наглядової ради, заявила, що серед відсторонених працівників, за її інформацією, є директор дирекції з персоналу Енергоатома Богдан Шмигельський.

Вона також звернула увагу на можливі кадрові наслідки для генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри, згадавши звинувачення щодо системного тиску на ліцензований персонал та конфліктів із працівниками після їхнього звільнення.

"Серед відсторонених - директор дирекції з персоналу Енергоатом Богдан Шмигельський, кум генерального директора ХАЕС А.Козюри. Чи залишиться на посаді Козюра без підтримки кума, бо підстав більше ніж достатньо його звільнити"

"Енергоатом" та Єрмак: яке відношення вони мають до справи "Мідас"

Слідство вважає, що частина коштів, використаних для будівництва елітного котеджного містечка у Козині під Києвом, яке пов'язують з ексочільником Офісу президента Андрієм Єрмаком могла походити саме з корупційних схем у НАЕК "Енергоатом".

Ці епізоди раніше фігурували у розслідуванні так званої справи "Мідас", яка стосується можливих зловживань у державній енергетичній компанії.

За версією НАБУ та САП, упродовж 2021–2025 років фігуранти справи легалізували понад 460 млн грн через будівництво чотирьох приватних резиденцій та окремої спа-зони на території близько 8 гектарів у Київській області.

11 травня антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів. Наступного дня підозри також отримали ще шість учасників організованої групи, серед яких колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.