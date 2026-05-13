Сигнал НАБУ: "Энергоатом" отстранил часть работников из-за дела Ермака

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" принял ряд решений по усилению корпоративного управления, внутреннего контроля и сотрудничества с антикоррупционными органами после получения информации от НАБУ о возможных правонарушениях со стороны отдельных должностных лиц компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

Как сообщили в компании, 8 мая наблюдательный совет получил информацию от Национального антикоррупционного бюро Украины, которая может свидетельствовать о возможных уголовных нарушениях в обществе. Аналогичные сигналы поступили также из другого источника.

Наблюдательный совет поручил начать официальное внутреннее расследование, а также отстранил часть работников от исполнения обязанностей на время проверки. Отдельно принято решение о реорганизации подразделений, ответственных за физическую защиту и экономическую безопасность. Завершить эти изменения планируется до 19 июня 2026 года.

В компании подчеркнули, что поддерживают полное сотрудничество с антикоррупционными органами и считают прозрачность и подотчетность ключевыми условиями возобновления доверия государственному предприятию.

Параллельно Наблюдательный совет согласовал запуск международного поиска нового руководства компании. Речь идет о подборе председателя правления, директора по ядерной безопасности и эксплуатации, финансового директора и других топ-чиновников. Для этого планируется привлечь международную компанию по подбору руководителей.

В Энергоатоме отмечают, что отбор должен производиться исключительно на конкурсной основе без политического или административного вмешательства. В компании увязывают это с необходимостью сохранения поддержки международных партнеров и последующим реформированием системы корпоративного управления.

Кроме того, Наблюдательный совет согласовал проведение независимой оценки системы управления компании международной аудиторской или консалтинговой фирмой. Анализ будет охватывать соответствие стандартам ОЭСР, ISO, COSO и IPPF. Публичный отчет по результатам проверки должен быть представлен до конца 2026 года.

Также компания планирует привлечь независимого внешнего юридического советника для поддержки работы Наблюдательного совета и его комитетов.

Отдельно в Энергоатоме отметили, что компания обеспечивает более 55% производства электроэнергии в Украине в условиях полномасштабной войны и продолжает работу даже после оккупации Запорожской АЭС.

Эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарная, комментируя решение Наблюдательного совета, заявила, что среди отстраненных работников, по ее информации, директор дирекции по персоналу Энергоатома Богдан Шмигельский.

Она также обратила внимание на возможные кадровые последствия для генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, упомянув обвинения в системном давлении на лицензированный персонал и конфликты с работниками после их увольнения.

"Среди отстраненных - директор дирекции по персоналу Энергоатом Богдан Шмигельский, кум генерального директора ХАЭС А.Козюры. Остается ли на должности Козюра без поддержки кума, потому что оснований более чем достаточно его уволить"

"Энергоатом" и Ермак: какое отношение они имеют к делу "Мидас"

Следствие считает, что часть средств, использованных для строительства элитного коттеджного городка в Козине под Киевом, связываемого с эксочельщиком Офиса президента Андреем Ермаком, могла исходить именно из коррупционных схем в НАЭК "Энергоатом".

Эти эпизоды ранее фигурировали в расследовании так называемого дела "Мидас", касающегося возможных злоупотреблений в государственной энергетической компании.

По версии НАБУ и САП, в течение 2021-2025 годов фигуранты дела легализовали более 460 млн грн из-за строительства четырех частных резиденций и отдельной спа-зоны на территории около 8 гектаров в Киевской области.

11 мая антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств. На следующий день подозрения также получили еще шесть участников организованной группы, среди которых бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.