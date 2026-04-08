Украина рассматривает два варианта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС – Шмыгаль

Министерство энергетики рассматривает два варианта достройки энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, атомная генерация станет основой новой энергетической архитектуры, поскольку позволяет покрывать базовую нагрузку на энергосеть.

"Соответственно, Украина нуждается в новых атомных энергоблоках, в частности, завершении строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. Сейчас существует два варианта достройки, специалисты работают над определением самого оптимального варианта", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что также в планах Минэнерго - включение "ВостокГОК" в состав "Энергоатома ". Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду. Это позволит создать встроенный холдинг, который обеспечит полный цикл в атомной энергетике.

Шмыгаль сообщил, что энергетики работают над повышением мощности АЭС и усилением защиты и безопасности, добавив, что продолжается активное строительство защитных сооружений.

"Еще один вектор работы - модернизация мощности и строительство дополнительных резервных линий передач, что усилит нашу энергетическую безопасность в целом. Договорились работать в этом направлении", - подчеркнул министр.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.