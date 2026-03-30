Украина готова продолжить сотрудничество с Болгарией по энергоблокам АЭС

Украина готова продолжить сотрудничество с Болгарией по использованию энергоблоков для атомной генерации, однако окончательное решение зависит от болгарской стороны.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам президента, у Украины есть необходимая инфраструктура для интеграции дополнительных энергоблоков, что позволило бы увеличить объемы производства относительно дешевой атомной электроэнергии как для внутреннего потребления, так и для экспорта в страны Восточной Европы, в частности Молдову, которая сталкивается с дефицитом энергоресурсов.

Речь идет о двух энергоблоках, которые, по оценке украинской стороны, могут обеспечить дополнительные объемы генерации, создать экономический эффект и усилить энергетическую безопасность региона.

В то же время Зеленский подчеркнул, что реализация проекта пока невозможна без соответствующего решения Болгарии.

Премьер-министр Болгарии Андрей Гюров отметил, что вопрос стоимости реакторов не является определяющим. Ключевым фактором остается внутриполитическая ситуация, в частности, подготовка к парламентским выборам, которые должны состояться в ближайшее время.

По его словам, передача оборудования Украине нуждается в одобрении болгарского парламента в соответствии с действующим решением законодательного органа. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от результатов голосования и политического баланса в парламенте.

Ранее переговоры о продаже реакторов Украине были приостановлены болгарской стороной по политическим причинам.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались ранее, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

Что известно о соглашении

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине. Переговоры продолжаются уже почти два года.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.