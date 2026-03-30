Україна готова продовжити співпрацю з Болгарією щодо енергоблоків АЕС

Україна готова продовжити співпрацю з Болгарією щодо використання енергоблоків для атомної генерації, однак остаточне рішення залежить від болгарської сторони.

Як інформує Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, Україна має необхідну інфраструктуру для інтеграції додаткових енергоблоків, що дозволило б збільшити обсяги виробництва відносно дешевої атомної електроенергії як для внутрішнього споживання, так і для експорту в країни Східної Європи, зокрема Молдову, яка стикається з дефіцитом енергоресурсів.

Йдеться про два енергоблоки, які, за оцінкою української сторони, можуть забезпечити додаткові обсяги генерації, створити економічний ефект і посилити енергетичну безпеку регіону.

Водночас Зеленський наголосив, що реалізація проєкту наразі неможлива без відповідного рішення Болгарії.

Прем’єр-міністр Болгарії Андрей Гюров зазначив, що питання вартості реакторів не є визначальним. Ключовим фактором залишається внутрішньополітична ситуація, зокрема підготовка до парламентських виборів, які мають відбутися найближчим часом.

За його словами, передача обладнання Україні потребує схвалення болгарського парламенту, відповідно до чинного рішення законодавчого органу. Подальша доля проєкту залежатиме від результатів голосування та політичного балансу в парламенті.

Раніше переговори щодо продажу реакторів Україні були призупинені болгарською стороною з політичних причин.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Що відомо про угоду

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції. Болгарія планувала продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.

Автор:
Тетяна Гойденко