Цена нефти на 25 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 25 июня 2026 цена нефти Brent составляет $74,00 за баррель, WTI — $70,43, а Urals — $62,35. Мировые цены на нефть продолжили падение до уровней, предшествовавших конфликту с Ираном. Рынок ожидает скорого возобновления поставок с Ближнего Востока, что нивелировало опасения по поводу спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 25 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 74,00 – 4.27% WTI 70,43 – 3.96% Urals 62,35 – 3.21%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе с поставкой упали на 1,22 доллара, или 1,65%, до 72,52 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 1,02 доллара, или 1,45%, до 1,45%.

Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.

В среду цена на Brent упала более чем на 3 доллара, поскольку опасения по поводу поставок уменьшились, а цена на WTI закрылась почти на 3 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть продолжили свое снижение в четверг почти до уровней, которые в последний раз наблюдались перед началом войны с Ираном, поскольку рост ожиданий поставок с Ближнего Востока перевесил опасения спроса.

Дополнительным фактором давления на мировые цены физических партий нефти стал ожидаемый рост экспорта из Ирана после частичного ослабления санкций США.

Голой причиной деэскалации стало предварительное соглашение, заключенное на прошлой неделе, целью прекратить вспыхнувший 28 февраля конфликт между США, Израилем и Ираном. Документ позволил разблокировать движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив.

Соглашение предусматривает 60-дневный раунд переговоров по урегулированию наиболее острых вопросов, в частности иранской ядерной программы. Эксперты отмечают, что транзит нефти через пролив будет продолжаться в любом случае — даже если финальные договоренности не будут достигнуты, Тегеран уже не сможет снова заблокировать этот морской путь.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.