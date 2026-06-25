Ціна нафти на 25 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 25 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $72,57 за барель, WTI — $69,42, а Urals — $62,35. Світові ціни на нафту продовжили падіння до рівнів, що передували конфлікту з Іраном. Ринок очікує на швидке відновлення поставок з Близького Сходу, що нівелювало побоювання щодо попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 25 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 72,57 - 1.93% WTI 69,42 - 1.43% Urals 62,35 - 3.21%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у серпні з поставкою впали на 1,22 долара, або 1,65%, до 72,52 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 1,02 долара, або 1,45%, до 69,32 долара за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого.

У середу ціна на Brent впала більш ніж на 3 долари, оскільки побоювання щодо поставок зменшилися, а ціна на WTI закрилася майже на 3 долари.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили своє зниження у четвер майже до рівнів, які востаннє спостерігалися перед початком війни з Іраном, оскільки зростання очікувань щодо поставок з Близького Сходу переважило побоювання щодо попиту.

Додатковим фактором тиску на світові ціни фізичних партій нафти стало очікуване зростання експорту з Ірану після часткового послаблення санкцій з боку США.

Голоною причиною деескалації стала попередня угода, укладена минулого тижня, яка має на меті припинити конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, що спалахнув 28 лютого. Документ дозволив розблокувати рух танкерів через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Угода передбачає 60-денний раунд переговорів для врегулювання найбільш гострих питань, зокрема іранської ядерної програми. Експерти наголошують, що транзит нафти через протоку триватиме в будь-якому випадку — навіть якщо фінальних домовленостей не буде досягнуто, Тегеран уже не зможе знову заблокувати цей морський шлях.

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.