Более 2,5 млн евро на развитие: пять стран Европы профинансируют масштабные проекты во Львове

В канун Конференции по восстановлению Украины (URC2026) Львов привлек более 2,5 миллиона евро финансирования на проекты развития и модернизации.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Шесть международных соглашений с партнерами из Чехии, Германии, Франции, Литвы и Швеции были подписаны в Гданьске во время мероприятия Lviv Resilience Day в присутствии заместителя министра развития общин и инфраструктуры Алексея Рябыкина.

Пакет договоренностей включает инфраструктурные, медицинские и образовательные инициативы. Среди ключевых направлений финансирования:

500 тыс. евро от Swedfund на подготовку проекта модернизации системы теплоснабжения Львова;

три тепловых насоса для роддома от чешской компании AS&HC;

создание German Desk - нового офиса привлечения инвестиций во Львове совместно с Немецкой торгово-промышленной палатой;

запуск образовательной программы для украинских общин в партнерстве с Чешско-украинской торгово-промышленной палатой;

меморандум с французской компанией TAP Holding о расширении деятельности в Украине и развитии новых производственных мощностей во Львове;

более 1 млн евро от Правительства Литвы на развитие детской больницы Святого Николая и образовательных программ UNBROKEN University.

В министерстве подчеркивают, что восстановление страны базируется не только на восстановлении инфраструктуры, но и на конкретных социальных изменениях: улучшении качества услуг, внедрении современной медицины и создании новых возможностей для развития общин.

Напомним, Львов возьмет кредиты в 1,8 миллиарда гривен для ремонта дорог, больниц и теплосетей. Львовский городской совет согласовал привлечение трех кредитных линий на общую сумму более 1,778 миллиарда гривен, которые планируется распределить между 39 инфраструктурными проектами городского значения.