Понад 2,5 млн євро на розвиток: п'ять країн Європи профінансують масштабні проєкти у Львові

Напередодні Конференції з відновлення України (URC2026) Львів залучив понад 2,5 мільйона євро фінансування на проєкти розвитку та модернізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Шість міжнародних угод із партнерами з Чехії, Німеччини, Франції, Литви та Швеції було підписано у Гданську під час заходу Lviv Resilience Day у присутності заступника міністра розвитку громад та інфраструктури Олексія Рябикіна.

Пакет домовленостей охоплює інфраструктурні, медичні та освітні ініціативи. Серед ключових напрямів фінансування:

500 тис. євро від Swedfund на підготовку проєкту модернізації системи теплопостачання Львова;

три теплові насоси для пологового будинку від чеської компанії AS&HC;

створення German Desk — нового офісу залучення інвестицій у Львові спільно з Німецькою торгово-промисловою палатою;

запуск освітньої програми для українських громад у партнерстві з Чесько-українською торгово-промисловою палатою;

меморандум із французькою компанією TAP Holding щодо розширення діяльності в Україні та розвитку нових виробничих потужностей у Львові;

понад 1 млн євро від Уряду Литви на розвиток дитячої лікарні Святого Миколая та освітніх програм UNBROKEN University.

У міністерстві підкреслюють, що відновлення країни базується не лише на відбудові інфраструктури, а й на конкретних соціальних змінах: покращенні якості послуг, впровадженні сучасної медицини та створенні нових можливостей для розвитку громад.

Нагадаємо, Львів візьме кредити на 1,8 мільярда гривень для ремонту доріг, лікарень і тепломереж. Львівська міська рада погодила залучення трьох кредитних ліній на загальну суму понад 1,778 мільярда гривень, які планується розподілити між 39 інфраструктурними проєктами міського значення.