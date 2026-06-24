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Франція допоможе українським громадам та спрямує кошти на енергетичні проєкти

євро
Франція допоможе українським громадам / Depositphotos

Французьке агентство розвитку (AFD) планує надати державному Укргазбанк кредитну лінію на 25 млн євро, 10 млн євро кредитних гарантій та до 10 млн євро грантової і технічної допомоги для фінансування українських муніципалітетів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідний лист про наміри сторони підписали у польському місті Гданськ на полях Конференція з відновлення України 2026.

Як повідомив виконувач обов'язків голови правління Укргазбанку Родіон Морозов, новий пакет фінансової допомоги розробляється за підтримки Європейської комісії. Отримані кошти планують спрямувати безпосередньо громадам та містам для реалізації проєктів відновлення.

За його словами, значна частина фінансування буде використана для енергетичних проєктів муніципалітетів.

Документ підписали під час заходу "Стратегічна співпраця заради процвітання України: об’єднання зусиль держави, приватного сектору та донорів для сприяння відновленню", організованого Укргазбанком та Deloitte.

Також Франція надасть Україні 71 млн євро грантів на відновлення інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко