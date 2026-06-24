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Франция поможет украинским общинам и направит средства на энергетические проекты

евро
Франция поможет украинским общинам / Depositphotos

Французское агентство развития (AFD) планирует предоставить государственному Укргазбанку кредитную линию на 25 млн евро, 10 млн евро кредитных гарантий и до 10 млн евро грантовой и технической помощи для финансирования украинских муниципалитетов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее письмо о намерениях стороны подписали в польском городе Гданьск на полях Конференция по восстановлению Украины 2026 года.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укргазбанка Родион Морозов, новый пакет финансовой помощи разрабатывается при поддержке Европейской комиссии. Вырученные средства планируют направить непосредственно общинам и городам для реализации проектов восстановления.

По его словам, большая часть финансирования будет использована для энергетических проектов муниципалитетов.

Документ был подписан во время мероприятия "Стратегическое сотрудничество ради процветания Украины: объединение усилий государства, частного сектора и доноров для содействия восстановлению", организованного Укргазбанком и Deloitte.

Также Франция предоставит Украине 71 млн. евро грантов на восстановление инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко