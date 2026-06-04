Без черг у ДПС: понад 63 тисячі українців вже оформили е-картку платника податків онлайн

За перші два тижні роботи нового цифрового сервісу понад 63 тисячі громадян України оформили картку платника податків в електронній формі. Цей інструмент дозволяє отримати документ без фізичного відвідування державних установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) є найпопулярнішою адміністративною послугою серед українців. Минулого року Державна податкова служба України видала понад 600 тисяч таких документів.

Новий формат розподілив потоки заявників таким чином:

через мобільний застосунок "Дія" електронний документ отримали 62,5 тисячі українців;

через цифрову платформу "е-Консул" послугою скористалися майже 700 громадян, які перебувають за межами України.

"Документ, який щороку потрібен тисячам громадян, можна отримати в кілька кліків. Сервіс щодня набирає все більшої популярності… Максимальна цифровізація сервісів – це те над чим ми активно працюємо в податковій останнім часом", — зазначила очільниця ДПСУ Леся Карнаух.

Впровадження безкоштовної послуги відбулося завдяки координації кількох державних відомств та міжнародних партнерів. Спільну роботу над алгоритмом автоматизації провели Державна податкова служба України, Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство закордонних справ України. Фінансову та технічну підтримку запуск сервісу отримав від Європейського Союзу в межах програми DT4UA, реалізацією якої займається Академія електронного управління.

Нагадаємо, у травні в застосунку "Дія" запустили можливість оформлення е-картки платника податків онлайн - як для дорослих, так і для дітей.