Електронними довірчими послугами ДПС з початку року скористалися понад 130 тисяч клієнтів

За перші п’ять місяців 2026 року електронними довірчими послугами Державної податкової служби скористалися понад 130,8 тисячі клієнтів. Серед них — 60,4 тисні юридичних осіб та понад 70,4 тисячі фізичних осіб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

За цей час податкова безкоштовно видала понад 374 тисячі кваліфікованих сертифікатів. Ці цифрові ключі необхідні підприємцям та громадянам для подання звітності, користування державними онлайн-сервісами, підписання документів і ведення електронного документообігу.

Все більше користувачів обирають дистанційні сервіси, щоб не витрачати час на черги. Зокрема, понад 56 тисяч клієнтів продовжили дію своїх електронних ключів онлайн, взагалі без відвідування пунктів обслуговування.

Загалом за такими електронними запитами ДПС сформувала майже 186 тисяч сертифікатів. Всього ж за весь час роботи Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС його клієнтами стали понад 6 мільйонів користувачів, для яких створили майже 16 мільйонів цифрових сертифікатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 63 тисячі українців вже оформили е-картку платника податків онлайн. За перші два тижні роботи нового цифрового сервісу від ДПС десятки тисяч громадян України змогли отримати документ без фізичного відвідування державних установ та довгих черг.