Из-за ошибки в законе регулятор не может пересмотреть тариф "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что сможет пересмотреть тариф на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" только после того, как Верховная Рада устранит законодательную коллизию, возникшую после принятия закона об интеграции энергорынков Украины и ЕС (market coupling).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

В документе указано, что пересмотр тарифа возможен только после внесения изменений в законодательство, урегулирующих вопрос включения расходов оператора системы передачи в тариф. В настоящее время действующие нормы противоречат друг другу: одна позволяет учитывать расходы по выполнению специальных обязанностей (ПСО) в тарифе "Укрэнерго", тогда как другая фактически запрещает это.

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Жупанина, коллизия возникла из-за технической ошибки при подготовке закона №4834-IX. Норма, запрещающая включать ПСО в тариф "Укрэнерго", должна вступить в силу только с 1 января 2030 года, однако ее случайно не внесли в перечень положений с отсроченным введением в действие.

Жупанин объяснил, что это произошло из-за спешки во время финальной доработки документа. По его словам, законопроект с исправлением этой ошибки уже поддержал профильный комитет, однако более полутора месяцев документа не выносят на рассмотрение парламента. Он прогнозирует, что Верховная Рада сможет принять соответствующие изменения ориентировочно до конца сентября, а к тому времени НКРЭКУ не будет пересматривать тариф на передачу электроэнергии.

О тарифе

Напомним, в конце мая регулятор одобрил тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 июля 2026 года на уровне 903,53 грн за МВт·ч без НДС, что на 21,6% выше действующего. К этому компания обратилась в НКРЭКУ с просьбой пересмотреть тарифы на передачу и диспетчеризацию, объяснив необходимость решения ростом валютного курса и увеличением затрат на выполнение специальных обязанностей по поддержке производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу, цена которого привязана к евро.

Закон №4834-IX об интеграции украинского и европейского энергетических рынков Верховная Рада приняла 7 апреля 2026 года. Документ должен создать условия для объединения украинских рынков "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с аналогичными рынками стран Европейского Союза, однако из-за технической ошибки его отдельные положения привели к законодательной коллизии, которая делает невозможным пересмотр тарифа "Укрэнерго".

Ранее НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в НКРЭКУ с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.