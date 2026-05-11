"Укрэнерго" предлагает пересмотреть тариф на передачу электроэнергии на 2026 год: какие причины

"Укрэнерго" предлагает пересмотреть тариф на передачу е/е и диспетчеризацию / Shutterstock

НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.

Причины пересмотра тарифов

"Укрэнерго" выделяет три ключевых фактора, создающих финансовую нагрузку на оператора системы передачи:

  • рост курса иностранных валют по отношению к гривне, что увеличивает расходы на расчеты с "зеленой" генерацией, цена которой привязана к евро;
  • уменьшение объемов передачи электроэнергии на 5,5% и отпуска на 9,5% согласно обновленному Прогнозному балансу, который сокращает тарифные поступления компании;
  • либерализация прайс-кепов (предельных цен) на рынке с 1 мая 2026 г., что повышает базу для расчетов с участниками рынка.

Совокупность этих факторов требует корректировки тарифов для предотвращения долгов. "Сбалансированные и экономически обоснованные тарифы... - это залог восстановления и усиления устойчивости ОЭС Украины, ее надлежащей подготовки к зиме", - отмечают в "Укрэнерго".

Воздействие на потребителей

В компании заметить, что тарифы НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию платят участники рынка (промышленные предприятия, поставщики), а не непосредственно население. Просмотр этих характеристик не изменит цена электроэнергии для бытовых потребителей.

Напомним , " Укрэнерго " по итогам 2025 года сократила чистый убыток на 71,9% - до 10,666 млрд грн против почти 38 млрд грн годом ранее. В то же время, доход компании вырос на 6,5% и превысил 107 млрд грн, свидетельствуют данные аудированного финансового отчета.

Автор:
Татьяна Ковальчук