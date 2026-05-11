Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" пропонує переглянути тариф на передачу електроенергії на 2026 рік: які причини

електромережі
"Укренерго" пропонує переглянути тариф на передачу е/е та диспетчеризацію / Shutterstock

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Причини перегляду тарифів

"Укренерго" виділяє три ключові фактори, що створюють фінансове навантаження на оператора системи передачі:

  • зростання курсу іноземних валют щодо гривні, що збільшує витрати на розрахунки із "зеленою" генерацією, ціна якої прив'язана до євро; 
  • зменшення обсягів передачі електроенергії на 5,5% та відпуску на 9,5% згідно з оновленим Прогнозним балансом, що скорочує тарифні надходження компанії; 
  • лібералізація прайс-кепів (граничних цін) на ринку з 1 травня 2026 року, що підвищує базу для розрахунків із учасниками ринку.

Сукупність цих чинників вимагає коригування тарифів для запобігання боргам. "Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи... – це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими", — наголошують в "Укренерго".

Вплив на споживачів

В компанії зауважити, що тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію сплачують учасники ринку (промислові підприємства, постачальники), а не безпосередньо населення. Перегляд цих показників не змінить вартість електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо, "Укренерго" за підсумками 2025 року скоротила чистий збиток на 71,9% — до 10,666 млрд грн проти майже 38 млрд грн роком раніше. Водночас дохід компанії зріс на 6,5% і перевищив 107 млрд грн, свідчать дані аудованого фінансового звіту.

Автор:
Тетяна Ковальчук