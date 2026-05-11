"Укренерго" пропонує переглянути тариф на передачу електроенергії на 2026 рік: які причини

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Причини перегляду тарифів

"Укренерго" виділяє три ключові фактори, що створюють фінансове навантаження на оператора системи передачі:

зростання курсу іноземних валют щодо гривні, що збільшує витрати на розрахунки із "зеленою" генерацією, ціна якої прив'язана до євро;

зменшення обсягів передачі електроенергії на 5,5% та відпуску на 9,5% згідно з оновленим Прогнозним балансом, що скорочує тарифні надходження компанії;

лібералізація прайс-кепів (граничних цін) на ринку з 1 травня 2026 року, що підвищує базу для розрахунків із учасниками ринку.

Сукупність цих чинників вимагає коригування тарифів для запобігання боргам. "Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи... – це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими", — наголошують в "Укренерго".

Вплив на споживачів

В компанії зауважити, що тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію сплачують учасники ринку (промислові підприємства, постачальники), а не безпосередньо населення. Перегляд цих показників не змінить вартість електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо, "Укренерго" за підсумками 2025 року скоротила чистий збиток на 71,9% — до 10,666 млрд грн проти майже 38 млрд грн роком раніше. Водночас дохід компанії зріс на 6,5% і перевищив 107 млрд грн, свідчать дані аудованого фінансового звіту.