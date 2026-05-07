"Укренерго" скоротила збитки після кризового року: втрати знизились до 10 млрд грн

НЕК “Укренерго” за підсумками 2025 року скоротила чистий збиток на 71,9% — до 10,666 млрд грн проти майже 38 млрд грн роком раніше. Водночас дохід компанії зріс на 6,5% і перевищив 107 млрд грн, свідчать дані аудованого фінансового звіту.

Водночас дохід оператора енергосистеми у 2025 році зріс на 6,5% і сягнув 107,739 млрд грн. У компанії також збільшився обсяг активів: загальна вартість необоротних та оборотних активів на кінець року становила 179,132 млрд грн.

Згідно зі звітом, довгострокові зобов’язання "Укренерго" оцінюються у 31,402 млрд грн, тоді як поточні зобов’язання сягнули 143,839 млрд грн.

Фінансова звітність компанії пройшла аудиторську перевірку.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" розробляє проєкт із мінімізації технологічних втрат електроенергії за допомогою промислових установок зберігання енергії (УЗЕ). Компанія планує розмістити накопичувачі на підстанціях для оптимізації витрат на закупівлю ресурсу для власних потреб системи передачі.