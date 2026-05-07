Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" скоротила збитки після кризового року: втрати знизились до 10 млрд грн

Укренерго
Дохід Укренерго зріс до 107 млрд грн

НЕК “Укренерго” за підсумками 2025 року скоротила чистий збиток на 71,9% — до 10,666 млрд грн проти майже 38 млрд грн роком раніше. Водночас дохід компанії зріс на 6,5% і перевищив 107 млрд грн, свідчать дані аудованого фінансового звіту.

Як пише Delo.ua,про це інформує пресслужба компанії.

Що показав новий фінзвіт "Укренерго"?

Водночас дохід оператора енергосистеми у 2025 році зріс на 6,5% і сягнув 107,739 млрд грн. У компанії також збільшився обсяг активів: загальна вартість необоротних та оборотних активів на кінець року становила 179,132 млрд грн.

Згідно зі звітом, довгострокові зобов’язання "Укренерго" оцінюються у 31,402 млрд грн, тоді як поточні зобов’язання сягнули 143,839 млрд грн.

Фінансова звітність компанії пройшла аудиторську перевірку.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" розробляє проєкт із мінімізації технологічних втрат електроенергії за допомогою промислових установок зберігання енергії (УЗЕ). Компанія планує розмістити накопичувачі на підстанціях для оптимізації витрат на закупівлю ресурсу для власних потреб системи передачі.

Автор:
Ольга Опенько