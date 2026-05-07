"Укрэнерго" сократила убытки после кризисного года: потери снизились до 10 млрд грн

НЭК "Укрэнерго" по итогам 2025 года сократила чистый убыток на 71,9% - до 10,666 млрд грн против почти 38 млрд грн годом ранее. В то же время, доход компании вырос на 6,5% и превысил 107 млрд грн, свидетельствуют данные аудированного финансового отчета.

Что показал новый финотчет "Укрэнерго"?

В то же время доход оператора энергосистемы в 2025 году вырос на 6,5% и составил 107,739 млрд грн. В компании также увеличился объем активов: общая стоимость внеоборотных и оборотных активов на конец года составила 179,132 млрд. грн.

Согласно отчету, долгосрочные обязательства "Укрэнерго" оцениваются в 31,402 млрд грн, в то время как текущие обязательства достигли 143,839 млрд грн.

Финансовая отчетность компании прошла аудиторскую проверку.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект по минимизации технологических потерь электроэнергии с помощью промышленных установок хранения энергии (УЗЭ). Компания планирует разместить накопители на подстанциях для оптимизации расходов по закупке ресурса для собственных нужд системы передачи.