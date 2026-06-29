Через помилку в законі регулятор не може переглянути тариф "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що зможе переглянути тариф на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго” лише після того, як Верховна Рада усуне законодавчу колізію, що виникла після ухвалення закону про інтеграцію енергоринків України та ЄС (market coupling).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

У документі зазначено, що перегляд тарифу можливий лише після внесення змін до законодавства, які врегулюють питання включення витрат оператора системи передачі до тарифу. Наразі чинні норми суперечать одна одній: одна дозволяє враховувати витрати на виконання спеціальних обов'язків (ПСО) у тарифі "Укренерго", тоді як інша фактично забороняє це.

За словами члена парламентського комітету з питань енергетики Андрія Жупанина, колізія виникла через технічну помилку під час підготовки закону №4834-IX. Норма, яка забороняє включати ПСО до тарифу "Укренерго", мала набрати чинності лише з 1 січня 2030 року, однак її випадково не внесли до переліку положень із відтермінованим введенням у дію.

Жупанин пояснив, що це сталося через поспіх під час фінального доопрацювання документа. За його словами, законопроєкт із виправленням цієї помилки вже підтримав профільний комітет, однак понад півтора місяця документ не виносять на розгляд парламенту. Він прогнозує, що Верховна Рада зможе ухвалити відповідні зміни орієнтовно до кінця вересня, а до того часу НКРЕКП не переглядатиме тариф на передачу електроенергії.

Про тариф

Нагадаємо, наприкінці травня регулятор схвалив тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 липня 2026 року на рівні 903,53 грн за МВт·год без ПДВ, що на 21,6% вище за чинний. До цього компанія звернулася до НКРЕКП із проханням переглянути тарифи на передачу та диспетчеризацію, пояснивши необхідність рішення зростанням валютного курсу та збільшенням витрат на виконання спеціальних обов'язків із підтримки виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, ціна якого прив'язана до євро.

Закон №4834-IX про інтеграцію українського та європейського енергетичних ринків Верховна Рада ухвалила 7 квітня 2026 року. Документ має створити умови для об'єднання українських ринків "на добу наперед" і внутрішньодобового ринку з аналогічними ринками країн Європейського Союзу, однак через технічну помилку його окремі положення призвели до законодавчої колізії, яка наразі унеможливлює перегляд тарифу "Укренерго".

Раніше НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до НКРЕКП із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.