В Україні планують підвищити вартість передачі електроенергії: як зміняться тарифи з 1 липня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 липня 2026 року збільшить тариф на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго” на 21,6%. Ставка зросте до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Питання схвалення цього проєкту Регулятор планує розглянути на засіданні 26 травня. Проте остаточне рішення буде ухвалено пізніше, після проведення публічних обговорень.

Як зміняться тарифи для промисловості та енергоринку

Тарифні зміни зачеплять різні категорії учасників ринку, а нові ставки діятимуть з 1 липня до 31 грудня 2026 року:

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонують підвищити одразу на 42% — до 535,97 грн/МВт-год (без ПДВ).

Для операторів систем розподілу (обленерго) тарифи на розподіл електричної енергії в середньому зростуть на 7%.

На фінансування "зеленої" генерації у структурі оновленого тарифу закладено 367,56 грн/МВт-год (витрати на виконання спецобов'язків (ПСО) для підтримки виробників з ВДЕ).

Чому виникла потреба у перегляді ставок

Ініціатором перегляду розцінок виступила сама НЕК "Укренерго". Енергокомпанія звернулася до НКРЕКП через суттєве погіршення свого фінансового стану.

У компанії наголошують, що актуалізація тарифу є критично необхідною для покриття дефіциту коштів та забезпечення стабільної й надійної роботи магістральної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Причини перегляду тарифу:

зниження прогнозного обсягу передачі електроенергії у 2026 році до 89,6 млн МВт-год;

зростання витрат на компенсацію технологічних втрат електроенергії;

збільшення витрат на ремонти через обстріли енергетичної інфраструктури;

зростання витрат на обмеження генерації ВДЕ;

збільшення фінансових витрат та витрат на обслуговування «зелених» облігацій.

Раніше НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до НКРЕКП із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.