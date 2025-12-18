Вместо "копейки" появится "шаг": Верховная Рада поддержала переименование разменных монет

Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря поддержала в первом чтении 🪙законопроект №14093, предусматривающий переименование разменных монет с "копейки" на "шаг".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 264 народных депутата.

Железняк отметил, что по данным НБУ почти 14 млрд монет сейчас в обращении в Украине.

"Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" еще некоторое время (3-4 года) примерно в несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн", - подчеркнул нардеп.

Он считает, что монеты, независимо от названия, уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты.

Железняк добавил, чтобы принять законопроект в целом, Рада назначила еще одно пленарное заседание в этом году на 27 декабря.

1 октября, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, в котором предлагается изменить название разменной монеты из "копейка" на "шаг" .

Еще в октябре 2024 года Национальный банк Украины обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением поддержать инициативу относительно смены названия разменной монеты с "копейка" на исторически украинское название "шаг". Непосредственно НБУ не может вносить депутатам на рассмотрение законопроекты, поэтому было принято решение обратиться к спикеру и передать ему уже разработанные соответствующие законодательные предложения.

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.