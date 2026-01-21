ПриватБанк запустил удобный сервис для совместной оплаты счетов: как пользоваться услугой

ПриватБанк совместно с Visa добавил в приложение Приват24 функцию "Запрос на оплату". Теперь делить расходы с друзьями или коллегами в привычных жизненных ситуациях станет гораздо проще.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сервис идеально подходит для повседневных ситуаций, например, оплата счетов в ресторанах, поездок в такси или сбор средств на подарки.

С помощью функции пользователь, осуществивший оплату, может отправить другим участникам запрос на возврат части средств без обмена номерами карт или отправки чеков в мессенджерах.

Как воспользоваться новой услугой

Для использования сервиса необходимо выбрать соответствующую транзакцию в выписке по карте Приват24, воспользоваться функцией "Разделить оплату", добавить получателей из телефонной книги и указать сумму для каждого из них.

После этого система автоматически посылает запрос на оплату и, при необходимости, напоминание о нем.

Член правления банка Дмитрий Мусиенко подчеркнул, что цель проекта — снизить барьеры в финансовом взаимодействии между людьми, сделав бытовые расчеты более прозрачными.

В свою очередь, в Visa отметили использование глобальных стандартов безопасности, которые делают безналичные платежи надежными и доступными для миллионов пользователей.

Услуга уже доступна всем пользователям Приват24.

Напомним, ПриватБанк стал первым украинским банком, запустившим для бизнес-клиентов ШИ-сервис создание платежей по фото или тексту в приложении "Приват24 для бизнеса".