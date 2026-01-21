Запланована подія 2

ПриватБанк запустив зручний сервіс для спільної оплати рахунків: як скористатися

ПриватБанк
В Приват24 запустили сервіс для розподілу спільних витрат / ПриватБанк

ПриватБанк спільно з Visa додав у додаток Приват24 функцію “Запит на оплату”. Тепер ділити витрати з друзями чи колегами у звичних життєвих ситуаціях стане значно простіше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Сервіс ідеально підходить для повсякденних ситуацій, наприклад оплата рахунків у ресторанах, поїздок у таксі чи збір коштів на подарунки.

За допомогою функції користувач, який здійснив оплату, може надіслати іншим учасникам запит на повернення частини коштів без обміну номерами карток або надсилання чеків у месенджерах.

Як скористатися новою послугою

Для використання сервісу необхідно обрати відповідну транзакцію у виписці за карткою в Приват24, скористатися функцією "Розділити оплату", додати отримувачів із телефонної книги та вказати суму для кожного з них.

Після цього система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування про нього.

Член правління банку Дмитро Мусієнко підкреслив, що мета проєкту — знизити бар'єри у фінансовій взаємодії між людьми, зробивши побутові розрахунки прозорішими.

Своєю чергою, у Visa наголосили на використанні глобальних стандартів безпеки, які роблять безготівкові платежі надійними та доступними для мільйонів користувачів.

Послуга вже доступна всім користувачам Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк став першим українським банком, який запустив для бізнес-клієнтів ШІ-сервіс створення платежів із фото або тексту у застосунку "Приват24 для бізнесу".

Автор:
Тетяна Бесараб