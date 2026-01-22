Запланована подія 2

ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки в Україні та за кордон у 2026 році

ПриватБанк
ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток / Depositphotos

ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток по Україні та за кордон до кінця 2026 року. Клієнти можуть замовити нову або перевипустити чинну картку через Приват24 і отримати її без оплати доставки в понад 60 країнах світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, послуга доставки нових та перевипущених карток залишатиметься безкоштовною протягом усього 2026 року.

Замовити нову картку або перевипустити чинну клієнти можуть у кілька кліків через застосунок Приват24. Отримати картку можна у відділенні банку, поштоматі або відділенні "Нової Пошти" по Україні, а також через Нову Пошту чи Укрпошту — на будь-яку адресу в понад 60 країнах світу.

У 2025 році клієнти ПриватБанку отримали з доставкою понад 1,2 млн платіжних карток. Найактивніше послугою в Україні користувалися мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном у 2025 році доставку карток ПриватБанку замовили майже 150 тисяч українців. Найчастіше картки доставляли до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великобританії, Франції та Іспанії.

У банку нагадують, що від початку повномасштабної війни строк дії всіх платіжних карток ПриватБанку було автоматично подовжено. Це дозволяє клієнтам безперешкодно користуватися картками для оплати товарів і послуг та зняття готівки. За потреби для онлайн-покупок цифрову картку можна миттєво оформити у Приват24, а пластикову — замовити з доставкою.

Додамо, ПриватБанк спільно з Visa додав у додаток Приват24 функцію “Запит на оплату”. Сервіс ідеально підходить для повсякденних ситуацій, наприклад оплата рахунків у ресторанах, поїздок у таксі чи збір коштів на подарунки.

Автор:
Тетяна Гойденко