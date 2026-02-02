Правительство планирует продать 7% акций ПриватБанка украинцам через приложение "Дія" — СМИ

Правительство разрабатывает механизм частичной продажи 7% акций государственного ПриватБанка физическим лицам, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Mind.ua, ссылаясь на внутреннюю презентацию правительства.

Пилотный проект

Отмечается, что документ разработан Русланом Магомедовым, бывшим руководителем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Он еще осенью 2025 года предлагал идею по проведению таких IPO для успешных госкомпаний, выставив на продажу по 7% их акций.

Магомедов уточнял, что речь идет прежде всего о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примера бывший глава НКЦБФР назвал НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и ПриватБанк.

Как сказано в презентации, после продажи акций ПриватБанка государство сможет вернуть часть средств, потраченных на его докапитализацию в 2016 году во время национализации, а также оценить спрос на финучреждения со стороны частных инвесторов в условиях войны.

По данным издания, эту инициативу рассматривают как пилотный проект, который может дать старт приватизации госбанков – идеи, о которой правительство говорит уже несколько лет, но до сих пор так и не перешедшей в практическую плоскость.

Как купить акции ПриватБанка

Как пишет Mind, акции банка будут выставлены на продажу по стартовой цене 300 грн. за 1 штуку. Всего уставный капитал ПриватБанка сформирован из 736 млн. простых акций (данные на 31 декабря 2025 года). Следовательно, будет продано 51,5 млн. акций (7% всей эмиссии) на сумму 18 млрд грн.

Продажа будет производиться по принципу аукциона через приложение "Дія". Покупать акции смогут только граждане Украины, продолжительность аукциона – месяц. Один гражданин сможет подать только одну заявку.

Для участия в аукционе физлицо должно внести (депонировать) средства на специальный счет, открытый в других государственных банках, а именно:

Укргазбанка,

Сенс Банка,

Укрэксимбанк.

Максимальная сумма – до 400 тыс. грн. Это означает, что один покупатель сможет приобрести не более 1333 акций при цене 300 грн/акция.

Все заявки, соответствующие средней цене или превышающие ее, будут удовлетворены. Заявки с ценой ниже средней будут отклонены, а средства возвращены.

Покупатели акций получат их на свои счета в ценных бумагах, автоматически открытых в одном из госбанков. В будущем все владельцы акций ПриватБанка могут продавать или покупать их на фондовых биржах Украины.

В презентации говорится, что такое капиталовложение станет выгодным для инвесторов, поскольку ежегодно каждая акция генерирует около 40 грн дивидендов, что соответствует годовой доходности на уровне 10% (в частности, в 2025 году ожидаемая дивидендная доходность – 12,4%).

Важно и то, что ПриватБанк окончательно лишился судебных хвостов, которые тянулись еще с момента национализации. В ноябре 2025 года Высокий суд Лондона после восьми лет разбирательства поддержал позицию банка и обязал экс-акционеров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить около $3 млрд убытков. Дальнейшие шаги по взысканию средств – вопрос времени и процедур, но они уже не создают риска ни для работы ПриватБанка, ни для его привлекательности для инвесторов. Сегодня банк – юридически "чистый" и понятный актив государства.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.