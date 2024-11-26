Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения Коломойскому ПриватБанка

26 ноября Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам и отклонил кассационные жалобы бывших акционеров финучреждения Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd, оставив в силе определение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Этими судебными решениями было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка во время национализации банка в декабре 2016 года и обязательства вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.

В НБУ подчеркивают, что Верховный Суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет.

В регуляторе напоминают, что дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd в Национальный банк, Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины, ПриватБанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По этому делу Коломойский, которому к национализации ПриватБанка относилось 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрирована на Кипре и связана с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

Сообщается, что на сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.

"ПриватБанк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране господствует верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей. Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим собственникам, – отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Недавно Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, ПриватБанку, Минфину и правительству, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которой компании-нерезиденты пытались взыскать с ПриватБанка почти 350 млн долларов.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого экс-владельца банка — Геннадия Боголюбова.