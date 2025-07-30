ПриватБанк выиграл в Лондоне "многомиллиардный судебный процесс" против Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном судебном процессе в Англии против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба ПриватБанка.

Что известно о судебном процессе?

На выходе новости ПриватБанк не обнародовал дополнительной информации о судебном решении. Между тем агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что судья Уильям Трауэр в Высоком суде Лондона в среду объявляет решение по делу, которое национализированный ПриватБанк подал еще в декабре 2017 года против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести связанных с ними компаний, Limited Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и Zao Ukrtransitservice Ltd.

ПриватБанк, национализированный в декабре 2016 года, в следующем году обратился в Высокий суд Лондона с иском против бывших владельцев и их британских компаний, добившись судебного предписания о всемирном аресте активов на сумму свыше 2,5 млрд долл.

Однако в декабре 2018 года Высокий суд Лондона признал, что дело не подпадает под его юрисдикцию, ведь иск был подан против британских компаний с целью привлечения к ответственности Коломойского и Боголюбова. ПриватБанк обжаловал это решение, и в октябре 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал позицию банка.

Заключительные слушания в Высоком суде Лондона начались в середине июня 2023 года после задержки, связанной с войной. За это время сумма иска ПриватБанка выросла с начальных 1,9 млрд до почти 4,5 млрд долл., поскольку начисление процентов составляет около 500 тысяч долларов ежедневно. Судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков до сих пор остается в силе.

ПриватБанк утверждает, что дело связано с масштабным мошенничеством и отмыванием больших сумм денег, совершенным в 2013-2014 годах бывшими собственниками - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Адвокат банка Эндрю Гантер привел в письменных объяснениях многочисленные доказательства незаконного присвоения средств и причастности ответчиков к этим действиям.

В то же время защита Коломойского и Боголюбова отрицает все обвинения, заявляя, что банк не смог доказать наличие конкретных противоправных действий со стороны эксвладельцев, которые бы привели к убыткам для банка согласно украинскому законодательству.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко приветствовала решение Лондонского суда по делу ПриватБанка против его бывших владельцев, назвав его безоговорочной победой. Она подчеркнула, что Украина последовательно защищает интересы своих граждан и отстаивает правду.

"Данное решение демонстрирует, что государство способно успешно отстаивать свои интересы на международной арене", - отметила она.

О национализации банка

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.