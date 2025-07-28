ПриватБанк за первое полугодие заработал почти 35 млрд грн чистой прибыли

По итогам первого полугодия 2025 года государственный ПриватБанк достиг рекордного финансового результата – 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Приватбанка.

Без учета переоценок, резервов и налогов бизнес-результат достиг 43 млрд грн, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост показывает стабильность бизнес-модели банка, повышение операционной эффективности и выдержку в условиях внешних вызовов.

Что касается кредитования, то чистый кредитный портфель вырос на 17,4 млрд грн и превысил отметку в 130 млрд грн. В то же время депозиты физических лиц выросли на 58 млрд грн, а общий объем средств клиентов достиг 487 млрд грн почти на 13% больше, чем год назад.

Основу финансового успеха составляет стабильный рост чистого процентного дохода (18%) и комиссионного дохода (7%) по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Помимо финансовых результатов, банк продолжает расширять доступность своих услуг. В первой половине 2025 года ПриватБанк открыл 27 обновленных отделений с повышенной доступностью в разных регионах Украины. Важным нововведением стало внедрение обслуживания на украинском жестовом языке во всех отделениях по стране.

Добавим, по результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн.