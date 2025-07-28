ПриватБанк за перше півріччя заробив майже 35 млрд грн чистого прибутку

За підсумками першого півріччя 2025 року державний ПриватБанк досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Приватбанку.

Без урахування переоцінок, резервів та податків бізнес-результат сягнув 43 млрд грн, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Таке зростання демонструє стабільність бізнес-моделі банку, підвищення операційної ефективності та витримку в умовах зовнішніх викликів.

Стосовно кредитування, то чистий кредитний портфель зріс на 17,4 млрд грн і перевищив позначку у 130 млрд грн. У той же час депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд грн, а загальний обсяг коштів клієнтів досяг 487 млрд грн — майже на 13% більше, ніж рік тому.

Основу фінансового успіху становить стабільне зростання чистого процентного доходу (+18%) та комісійного доходу (+7%) у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

Окрім фінансових результатів, банк продовжує розширювати доступність своїх послуг. У першій половині 2025 року ПриватБанк відкрив 27 оновлених відділень із підвищеною доступністю в різних регіонах України. Важливим нововведенням стало впровадження обслуговування українською жестовою мовою в усіх відділеннях по країні.

Додамо, за результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.