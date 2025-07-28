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ПриватБанк за перше півріччя заробив майже 35 млрд грн чистого прибутку

ПриватБанк
ПриватБанк за перше півріччя заробив майже 35 млрд грн

За підсумками першого півріччя 2025 року державний ПриватБанк досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Приватбанку.

Без урахування переоцінок, резервів та податків бізнес-результат сягнув 43 млрд грн, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Таке зростання демонструє стабільність бізнес-моделі банку, підвищення операційної ефективності та витримку в умовах зовнішніх викликів.

Фото 2 — ПриватБанк за перше півріччя заробив майже 35 млрд грн чистого прибутку

Стосовно кредитування, то чистий кредитний портфель зріс на 17,4 млрд грн і перевищив позначку у 130 млрд грн. У той же час депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд грн, а загальний обсяг коштів клієнтів досяг 487 млрд грн — майже на 13% більше, ніж рік тому.

Основу фінансового успіху становить стабільне зростання чистого процентного доходу (+18%) та комісійного доходу (+7%) у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

Окрім фінансових результатів, банк продовжує розширювати доступність своїх послуг. У першій половині 2025 року ПриватБанк відкрив 27 оновлених відділень із підвищеною доступністю в різних регіонах України. Важливим нововведенням стало впровадження обслуговування українською жестовою мовою в усіх відділеннях по країні.

Додамо, за результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн.  Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко