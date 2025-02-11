У ПриватБанку відзвітували про прибуток у 2024 році: скільки заробили

За результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що з початку року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн.

Крім того, кошти на рахунках клієнтів фінустанови за рік збільшились більш ніж на 10%.

Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи, а ефективне управління кредитним ризиком дозволяє контролювати витрати на формування резервів за кредитним портфелем банку.

Повідомляється, що операційні витрати за підсумками 2024 року зросли лише на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижче річної інфляції.

Нові продукти

У ПриватБанку зауважують, що у 2024 році фінустанова продовжила стабільний розвиток та сфокусувалася на зміцненні культури клієнтоцентричності.

Банк швидко реагував на зміни зовнішнього середовища, особливості попиту клієнтів, а також ініціативи уряду з підтримки населення та бізнесу в Україні.

ПриватБанк не лише розвивав існуючі кредитні програми для населення, малого та середнього бізнесу, корпоративних клієнтів, а також додатково зосередився на підтримці енергонезалежності, продовольчої безпеки, експортних галузей. Зокрема, одним із перших підтримав державні ініціативи з кредитування альтернативної генерації та доєднався до програми «Національний кешбек», що сприяє попиту на вітчизняні товари.

Крім того, банк удосконалив існуючі та розробив низку нових інноваційних продуктів, таких як: “Конверти”, програма лояльності “Привіт”, додаток “Термінал”, що спрощує та здешевлює торговий еквайринг.

Розвиток безбар’єрного середовища

У 2024 році перші 10 відділень підвищеної доступності ПриватБанку вже працюють у різних областях України, а практично 100% відділень фінустанови пройшли аудит на відповідність Державним будівельним нормам щодо доступу до приміщень.

Також у Приват24 та Приват24 для бізнесу з’явилась можливість відеоконсультацій з працівниками банку, які володіють жестовою мовою.

Додамо, за даними НБУ на ПриватБанк припадає 40% від прибутку. У 2024 році фінансові установи вже сплатили у 1,8 разів більше податку на прибуток, ніж минулоріч.