За два роки ПриватБанк спільно з ЄБРР видав понад 10 млрд грн кредитів на інвестпроєкти

В українських банках, зокрема, в ПриватБанку, є всі умови для фінансової підтримки проєктів розвитку як малого, так і великого бізнесу. Протягом двох років партнерства з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) клієнти ПриватБанку отримали понад 10 мільярдів гривень на інвестиційні проєкти.

Про це розповів член правління з питань корпоративного бізнеса та МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

Банки готові втілювати в життя ідеї бізнесу щодо відновлення чи розвитку виробництва та готові разом з підприємцями пройти цей шлях реалізації бізнес-проєкту, зазначив Заіграєв.

За його словами, сьогодні банки активно кредитують економіку, змагаються за клієнтів, а низка державних програм та ініціатив міжнародних інституцій робить інвестиції більш доступними для бізнесу та надає можливість отримати гранти на розвиток.

Деталі фінансування

За два роки реалізації спільних програм з ЄБРР клієнти ПриватБанку отримали понад 10 млрд гривень на інвестиційні проєкти, з яких майже 2 млрд — це грантові кошти у вигляді часткового повернення кредиту або ставки за ним, додав Заіграєв.

"Нова програма фінансування з ЄБРР дає можливість банку інвестувати в розвиток нової української економіки ще понад 15 млрд грн та надати бізнесу, який закуповує сучасне екологічне обладнання, з них 3 млрд грн з грантовою підтримкою", – сказав він.

Співпраця банку з міжнародними організаціями та державними програмами дає змогу активно підтримувати мікро- та малий бізнес. Державні та донорські гарантії дозволяють фінансовим установам надавати кредити малому бізнесу без застави або з частковою заставою, а також фінансувати проєкти клієнтів у регіонах, які постраждали від російської агресії чи розташовані поблизу лінії фронту, підсумував Заіграєв.

Delo.ua повідомляло, що засновник EFI Group Ігор Ліскі поскаржився на відсутність проєктного фінансування з боку банків. В ПриватБанку підтвердили наявність проблеми.