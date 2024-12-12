Засновник EFI Group Ігор Ліскі поскаржився на відсутність проєктного фінансування з боку банків. Що відповіли в "Приваті"

Україна не зможе існувати без розвитку власного виробництва, а державні банки повинні звернути увагу на підтримку проєктного фінансування. На це вказав засновник EFI Group Ігор Ліскі під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

Чому важливо розвивати власне виробництво

Україна не зможе вижити без власного виробництва. Без випуску товарів під українськими брендами, починаючи від шампунів і зубних паст до столових приладів та меблів, забезпечити життєдіяльність країни стане надзвичайно складно, зазначив Ліскі.

За його словами, 95% косметики в Україні – це імпорт, що коштує мільярди доларів. Саме тому компанія EFI Group вирішила зайнятися цією категорією і почала будувати заводи.

Проблема проєктного фінансування в країні

В Україні немає проєктного фінансування, яке могло б сприяти більш швидкому розвитку бізнесу.

Ліскі зазначив, що завжди покладався лише на власні сили та кошти. Він вважає, що максимальним можливим варіантом є побудова чогось із подальшим дофінансуванням через банк. Однак він зауважив, що банки не фінансують на початкових етапах, що є проблемою.

На його думку, відновлення та відбудова країни, без проєктного фінансування це – міф.

Поки українські банки, включаючи ПриватБанк, не почнуть активно впроваджувати та відновлювати проєктне фінансування, в Україні нічого не зміниться, вважає він.

"Українські банки не фінансують проєкти. Немає проєктного фінансування. Майже", – зазначив Ліскі.

У відповідь на ці слова член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв підтвердив наявність проблеми.

"Є така проблема. Підтверджую. Банківська спільнота зараз над цим працює", – сказав він.

На фото: Євген Заіграєв, Delo.ua

Гранти як інструмент розвитку бізнесу

Українським підприємцям треба вчитися підлаштовуватися під гранти, вважає Ліскі.

"Я впевнений, що ЄС нас прийме, але до цього треба бути готовими. Якщо ми навчимося правильно користуватися грантами, це стане поштовхом для фінансування. Ми не повинні ігнорувати ці програми", – підкреслює він.

На його думку, Польща є прикладом ефективного вступу до ЄС. Саме тому, українському бізнесу вже зараз потрібно вчитися та вимагати підтримки, не забуваючи про українські бізнес-індустрії.

На фото: Наталія Микольська, Олена Шуляк, Ігор Ліскі (в центрі), Віталій Коваль, Євген Заіграєв (праворуч), Delo.ua

Також Ліскі звернув увагу на важливість бізнес-планів. Він вважає, що український бізнес має прогалини в цій сфері і не вміє правильно оформлювати свої бізнес-плани та проєкти. Держава повинна задуматися над цим, щоб бізнес був готовий до отримання грантів та фінансування.

Нагадаємо, уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Додамо, в межах програми "Власна справа" українські підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу.