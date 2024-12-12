Гранти для молоді: 40 українців отримають 6 млн грн на започаткування бізнесу

Вже 40 українців до 25 років стали переможцями грантової програми “Власна справа” та отримають 6 мільйонів гривень на старт бізнесу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Що відомо про переможців програми

Переможцями програми стали 40 молодих українців . З них 40% - у віці від 18 до 20 років.

Молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу та аксесуарів, сирів, кондитерських виробів, напівфабрикатів, продажем меблів та товарів для дому, відкриттям кав'ярень, салонів краси, фотостудій, фітнес-центрів, ательє, рекламних агентств, а також наданням послуг з ремонту комп'ютерної техніки, зазначила Бережна.

Найбільше грантоотримувачів серед молоді:

· з міста Києва - 8 осіб;

· Рівненської області – 6 осіб;

· Львівської області – 6 осіб;

· Івано-Франківської та Одеської областей – по 4 особи.

Все про програму "Власна справа" для молоді

Згідно з умовами грантової програми "Власна справа", молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн для започаткування власного бізнесу. Для цього необхідно зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту.

Програма не вимагає від отримувачів гранту створення робочих місць.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.

Додамо, уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.