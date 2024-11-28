Гранти програми "Власна справа" вже отримала понад 21 тисяча підприємців

За понад два роки реалізації програми “Власна справа” ухвалено рішення про надання грантів понад 21 тис. підприємців. Про це під час круглого столу “Креативні індустрії: як навчати кадри та де шукати співробітників” повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

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Грантова програма "Власна справа" дозволяє отримати до 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу.

Зазначається, що на сьогодні з цих більш ніж 21 тис. підприємців – 840 представників легкої промисловості.

Хто може отримати грант

Представники fashion-індустрії можуть отримати грант на виробництво, який передбачений для переробної промисловості. В рамках цієї програми запланове державне фінансування до 8 мільйонів гривень.

За умовами цього гранту бізнес має створити 25 робочих місць. Розуміючи, що для багатьох підприємців така вимога може бути надмірною, Мінекономіки ініціювало зменшення кількості працевлаштованих працівників до 5 осіб.

Жінки-підприємиці можуть претендувати на грант за програмою "Створюй!". Це партнерська програма, учасниці якої можуть отримати до $15 тис. на розвиток власної справи. Цього року за цією програмою вже є 65 переможниць.

Фінансування програми

У 2024 році на цю програму виділено понад 5 мільярдів гривень, і така ж сума передбачена в державному бюджеті на 2025 рік.

Грантова програма "Власна справа"

Українці можуть скористатися грантовою програмою "Власна справа" та отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень.

Подати заявку на грант можуть як чинні підприємці, так і ті, хто ще не має досвіду підприємницької діяльності. Якщо сума гранту перевищує 75 тисяч гривень, обов’язковою умовою є створення одного або двох робочих місць залежно від розміру фінансування.

Заявки подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості.

В рамках цієї програми підприємці можуть отримати гранти на відкриття чи розвиток власної справи за умови створення нових робочих місць. Кошти можуть бути використані, зокрема, на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщеннятощо.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.