Гранты программы "Власна справа" уже получили более 21 тысячи предпринимателей

За более чем два года реализации программы "Власна справа" принято решение о предоставлении грантов более 21 тыс. предпринимателей. Об этом во время круглого стола "Креативные индустрии: как учить кадры и где искать сотрудников" сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Укринформ.

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Грантовая программа "Власна справа" позволяет получить до 250 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса.

Отмечается, что на сегодняшний день из этих свыше 21 тыс. предпринимателей – 840 представителей легкой промышленности.

Кто может получить грант

Представители fashion-индустрии могут получить грант на производство, предусмотренный для перерабатывающей промышленности. В рамках этой программы планируется государственное финансирование до 8 миллионов гривен.

С условиями этого гранта бизнес должен создать 25 рабочих мест. Понимая, что для многих предпринимателей такое требование может быть чрезмерным, Минэкономики инициировало уменьшение трудоустроенных работников до 5 человек.

Женщины-предприниматели могут претендовать на грант по программе "Створюй". Это партнерская программа, участники которой могут получить до $15 тыс. на развитие собственного дела.

Финансирование программы

В 2024 году на эту программу выделено более 5 миллиардов гривен, и такая же сумма предусмотрена в государственном бюджете на 2025 год .

Грантовая программа "Власна справа"

Украинцы могут воспользоваться грантовой программой "Власна справа" и получить микрогрант в размере от 50 до 250 тысяч гривен.

Подать заявку на грант могут как действующие предприниматели, так и те, у кого еще нет опыта предпринимательской деятельности. Если сумма гранта превышает 75 тысяч гривен, обязательным условием является создание одного или двух рабочих мест в зависимости от размера финансирования.

Заявки подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Программу администрирует Государственная служба занятости.

В рамках этой программы предприниматели могут получить гранты на открытие или развитие собственного дела при создании новых рабочих мест. Средства могут быть использованы, в частности, на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду помещения и т.д.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.