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Гранты для молодежи: 40 украинцев получат 6 млн грн на развитие бизнеса
Уже 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы “Власна справа” и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Что известно о победителях программы
Победителями программы стали 40 молодых украинцев. Из них 40% – в возрасте от 18 до 20 лет.
Молодые предприниматели планируют заниматься производством одежды и аксессуаров, сыров, кондитерских изделий, полуфабрикатов, продажей мебели и товаров для дома, открытием кафе, салонов красоты, фотостудий, фитнес-центров, ателье, рекламных агентств, а также предоставлением услуг по ремонту компьютеров. компьютерной техники, отметила Бережная.
Больше грантополучателей среди молодежи:
· из города Киева - 8 человек;
· Ровенской области – 6 человек;
· Львовской области – 6 человек;
· Ивано-Франковской и Одесской областей – по 4 человека.
Все о программе "Власна справа" для молодежи
Согласно условиям грантовой программы "Власна справа", молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн для создания собственного бизнеса. Для этого необходимо зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта.
Программа не требует от получателей гранта создания рабочих мест.
В течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности. После этого он может еще раз получить грант от государства — уже по программе "Власна справа" на общих условиях в размере до 250 тысяч. гривен и обязательством создать не менее 2 рабочих мест.
Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.
Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.
Добавим, правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.