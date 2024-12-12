Гранты для молодежи: 40 украинцев получат 6 млн грн на развитие бизнеса

Уже 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы “Власна справа” и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Что известно о победителях программы

Победителями программы стали 40 молодых украинцев. Из них 40% – в возрасте от 18 до 20 лет.

Молодые предприниматели планируют заниматься производством одежды и аксессуаров, сыров, кондитерских изделий, полуфабрикатов, продажей мебели и товаров для дома, открытием кафе, салонов красоты, фотостудий, фитнес-центров, ателье, рекламных агентств, а также предоставлением услуг по ремонту компьютеров. компьютерной техники, отметила Бережная.

Больше грантополучателей среди молодежи:

· из города Киева - 8 человек;

· Ровенской области – 6 человек;

· Львовской области – 6 человек;

· Ивано-Франковской и Одесской областей – по 4 человека.

Все о программе "Власна справа" для молодежи

Согласно условиям грантовой программы "Власна справа", молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн для создания собственного бизнеса. Для этого необходимо зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта.

Программа не требует от получателей гранта создания рабочих мест.

В течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности. После этого он может еще раз получить грант от государства — уже по программе "Власна справа" на общих условиях в размере до 250 тысяч. гривен и обязательством создать не менее 2 рабочих мест.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.

Добавим, правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.