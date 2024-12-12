Учредитель EFI Group Игорь Лиски посетовал на отсутствие проектного финансирования со стороны банков. В "Привате" ответили

Украина не сможет существовать без развития собственного производства, а государственные банки должны обратить внимание на поддержку проектного финансирования. На это указал основатель EFI Group Игорь Лиски во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

Почему важно развивать собственное производство

Украина не сможет выжить без собственного производства. Без выпуска товаров под украинскими брендами, начиная от шампуней и зубных паст до столовых приборов и мебели, обеспечить жизнедеятельность страны станет очень сложно, отметил Лиски.

По его словам, 95% косметики в Украину – это импорт, который стоит миллиарды долларов. Поэтому компания EFI Group решила заняться этой категорией и начала строить заводы.

Проблема проектного финансирования в стране

В Украине нет проектного финансирования, которое могло бы способствовать более быстрому развитию бизнеса.

Лиски отметил, что всегда полагался только на собственные силы и средства. Он считает, что максимальным возможным вариантом является построение чего-либо с последующим дофинансированием через банк. Однако он отметил, что банки не финансируют на начальных этапах, что является проблемой.

По его мнению, восстановление и восстановление страны, без проектного финансирования это – миф.

Пока украинские банки, включая ПриватБанк, не начнут активно внедрять и возобновлять проектное финансирование, в Украине ничего не изменится, считает он.

"Украинские банки не финансируют проекты. Нет проектного финансирования. Почти", – отметил Лиски.

В ответ на эти слова член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев подтвердил наличие проблемы.

"Есть такая проблема. Подтверждаю. Банковское сообщество сейчас над этим работает", – сказал он.

На фото: Евгений Заиграев, Delo.ua

Гранты как инструмент развития бизнеса

Украинским предпринимателям нужно учиться подстраиваться под гранты, считает Лиски.

"Я уверен, что ЕС нас примет, но к этому нужно быть готовым. Если мы научимся правильно пользоваться грантами, это станет толчком для финансирования. Мы не должны игнорировать эти программы", – подчеркивает он.

По его мнению, Польша — пример эффективного вступления в ЕС. Именно поэтому, украинскому износу уже сейчас нужно учиться и требовать поддержки, не забывая об украинских бизнес-индустрии.

На фото: Наталья Микольская, Елена Шуляк, Игорь Лиски (в центре), Виталий Коваль, Евгений Заиграев (справа), Delo.ua

Также Лиски обратил внимание на важность бизнес-планов. Он считает, что у украинского бизнеса есть пробелы в этой сфере и не умеет правильно оформлять свои бизнес-планы и проекты. Государство должно задуматься над этим, чтобы бизнес был готов к получению грантов и финансированию.

Напомним, правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Добавим, в рамках программы "Власна справа" украинские предприниматели в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса.