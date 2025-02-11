В ПриватБанке отчитались о прибыли в 2024 году: сколько заработали

По результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что с начала года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд. грн., превысив 112 млрд. грн.

Кроме того, средства на счетах клиентов финучреждения за год увеличились более чем на 10%.

Основой финансового результата банка есть чистые процентные и комиссионные доходы, а эффективное управление кредитным риском позволяет контролировать расходы на формирование резервов по кредитному портфелю банка.

Сообщается, что операционные расходы по итогам 2024 года выросли лишь на 8% по сравнению с 2023 годом, что ниже годовой инфляции.

Новые продукты

В ПриватБанке отмечают, что в 2024 году финучреждение продолжило стабильное развитие и сфокусировалось на укреплении культуры клиентоцентричности.

Банк быстро реагировал на изменения внешней среды, особенности спроса клиентов и инициативы правительства по поддержке населения и бизнеса в Украине.

ПриватБанк не только развивал существующие кредитные программы для населения, малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, а также сосредоточился на поддержке энергонезависимости, продовольственной безопасности, экспортных отраслей. В частности, одним из первых поддержал государственные инициативы по кредитованию альтернативного поколения и присоединился к программе «Национальный кэшбэк», которая способствует спросу на отечественные товары.

Кроме того, банк усовершенствовал существующие и разработал ряд новых инновационных продуктов, таких как: "Конверты", программа лояльности "Привіт ", приложение " Терминал ", упрощающее и удешевляющее торговый эквайринг.

Развитие безбарьерной среды

В 2024 году первые 10 отделений повышенной доступности ПриватБанка уже работают в разных областях Украины, а практически 100% отделений финучреждения прошли аудит на соответствие Государственным строительным нормам доступа к помещениям.

Также в Приват24 и Приват24 для бизнеса появилась возможность видеоконсультаций с работниками банка, владеющими жестовым языком.

Добавим, по данным НБУ на ПриватБанк приходится 40% от прибыли. В 2024 году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом году.