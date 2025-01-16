Через смартфоны и приложение "Терминал" оплачивают 1 млрд грн покупок ежемесячно

Украинцы все активнее оплачивают товары и услуги через банковский сервис мобильного эквайринга "Терминал" ПриватБанка, который позволяет предпринимателям использовать в качестве POS-терминала собственный смартфон.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что только в декабре 2024 украинцы оплатили через смартфоны торговцев и приложение "Терминал" более 2,2 млн покупок на сумму 1,04 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году количество предпринимателей — активных пользователей сервиса увеличилось вдвое до 28 тысяч, а мобильный эквайринг с приложением Терминал стал неотъемлемой частью бизнеса для продавцов на рынках, в магазинах одежды в крупных торговых центрах, продавцов товаров для дома, а также для официантов в заведениях питания.

Как отмечают в ПриватБанке, если у предпринимателя есть iPhone или Android смартфон с NFC, его через несколько минут можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно скачать приложение “Терминал, пройти быструю регистрацию и принимать к оплате карты любых банков. К тому же приложение оснащено функцией фискализации наличных и безналичных операций ПРРО "Касса".

О приложении "Терминал"

В конце октября 2023 года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone . Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

Приложение " Терминал " для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую. Как это делать со смартфона – продемонстрировано на видео.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.