ПриватБанк подключил программу лояльности к мобильному эквайрингу

ПриватБанк расширяет возможности для предпринимателей, принимающих оплату за товары и услуги безналично через смартфоны и приложение "Терминал", интегрировав в приложение программу лояльности "Привет".

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что теперь покупатели смогут получать персонализированные скидки при оплате не только через обычные POS-терминалы или онлайн, но и через мобильное приложение "Терминал".

Как отмечают в финучреждении, интеграция программы лояльности "Привет" в приложении "Терминал" открывает новые возможности для привлечения клиентов и обеспечивает лучший клиентский опыт.

Сообщается, что программу лояльности "Привет" предприниматели могут подключить собственноручно в "Приват24 для бизнеса". Чтобы настроить акционное предложение, необходимо войти в "Приват24 для бизнеса", выбрать раздел "Маркетинг" и добавить программу лояльности "Привет".

Отметим, на сегодняшний день активными пользователями "Терминала" являются более 28 тысяч предпринимателей, а украинцы оплачивают товаров и услуг через смартфоны и приложение Терминал ПриватБанка на 1 млрд грн в месяц.

О приложении "Терминал"

В конце октября 2023 года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone . Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

Приложение "Терминал" для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую. Как это делать со смартфона – продемонстрировано на видео.

Приватбанк запустил программу скидок и кэшбэка "Привет"

Приватбанк запустил новую программу персональных скидок и кэшбэков для клиентов. Специальные предложения для каждого пользователя будут подбирать искусственный интеллект, основываясь на персональных характеристиках каждого пользователя.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе "Привет" и сразу же получать кэшбэки и делать покупки со скидками. Количество активированных предложений не ограничено.

Программа лояльности "Привет" — первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, позволяющая клиентам банка пользоваться "самыми твоими" предложениями от ведущих брендов. Индивидуальные предложения скидок и кэшбэков от партнеров всегда можно найти в меню “Привет” мобильного приложения или веб версии Приват24. Список доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно.