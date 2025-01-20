ПриватБанк запустил новый канал коммуникаций с клиентами через RCS: как настроить

ПриватБанк первым среди украинских банков запустил новый канал коммуникаций с клиентами через RCS – современную технологию мобильных сообщений, уже доступную в Украине для Android-устройств, а вскоре будет работать и на устройствах iOS.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что новая технология коммуникаций позволяет клиентам банка получать персонализированные оповещения, быстро взаимодействовать с банком и выполнять операции непосредственно в сообщениях — получать акционные предложения или переходить к услугам ПриватБанка и т.д.

RCS (Rich Communication Services) – это инновационная технология от Google, которая по сравнению с обычными SMS, дает больше возможностей безопасного интерактивного общения с банком и поддерживается крупнейшими операторами Украины: Киевстар, lifecell, Vodafone Украина.

Как настроить

Как отмечают в финучреждении, для получения RCS сообщений от ПриватБанка клиентам не нужно устанавливать дополнительные приложения .

Чтобы настроить RCS на смартфоне, работающем на Android 5.0 или выше, нужно открыть Google Сообщение, в верхнем правом углу выбрать Настройки > RCS-чаты и включить RCS-чаты.

ПриватБанк открыл в приложении "Приват24" возможность для клиентов получить профессиональную консультацию на украинском жестовом языке от квалифицированного оператора контакт-центра с помощью видеозвонка.

Напомним, клиенты ПриватБанка, использующие цифровой кошелек Apple Pay, теперь имеют возможность добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов.

ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карточек к цифровому кошельку – для этого теперь нужно лишь поднести саму карту к смартфону.