ПриватБанк запустив новий канал комунікацій з клієнтами через RCS: як налаштувати

ПриватБанк першим серед українських банків запустив новий канал комунікацій з клієнтами через RCS – сучасну технологію мобільних повідомлень, яка вже доступна в Україні для Android-пристроїв, а невдовзі працюватиме і на пристроях iOS.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що нова технологія комунікацій дає можливість клієнтам банку отримувати персоналізовані сповіщення, швидко взаємодіяти з банком та виконувати операції безпосередньо в повідомленнях - отримувати акційні пропозиції або переходити до послуг ПриватБанку, тощо.

RCS (Rich Communication Services) – це інноваційна технологія від Google, яка порівняно зі звичайними SMS, дає більше можливостей безпечного інтерактивного спілкування з банком та підтримується найбільшими операторами України: Київстар, lifecell, Vodafone Україна.

Як налаштувати

Як наголошують у фінустанові, для отримання RCS повідомлень від ПриватБанку, клієнтам не потрібно встановлювати додаткові застосунки.

Щоб налаштувати RCS на смартфоні, що працює на Android 5.0 або вище, треба відкрити Google Повідомлення, у верхньому правому куті вибрати Налаштування > RCS-чати та увімкнути RCS-чати.

Зауважимо, ПриватБанк відкрив у застосунку "Приват24" можливість для клієнтів отримати професійну консультацію українською жестовою мовою від кваліфікованого оператора контакт-центру за допомогою відеодзвінка.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку, які використовують цифровий гаманець Apple Pay, відтепер мають можливість додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів.

ПриватБанк налаштував безконтактне додавання власних карток до цифрового гаманця - для цього тепер треба лише піднести саму картку до смартфону.